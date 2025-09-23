Les fonds de pension européens avaient plus d’un tiers de leurs placements en actions aux États-Unis l’an dernier
En 2024, les actions et obligations américaines étaient proportionnellement les plus importantes, dans leurs classes d’actifs respectives, dans les portefeuilles des fonds de pension européens.
