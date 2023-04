Les assureurs retournent massivement vers l’obligataire

Le sentiment général est plutôt optimiste. Le contexte macroéconomique actuel, et notamment la remontée des taux, semble convenir aux assureurs pour leurs allocations d’actifs, selon la 12e édition du sondage effectué par Goldman Sachs Asset Management auprès de 343 responsables d’investissement dans des compagnies d’assurances cumulant plus de 13.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ils sont ainsi 53% à estimer que les opportunités d’investissement s’améliorent, ce qui représente un bond par rapport à l’année précédente.

Si l’inflation passe directement en première place des risques qui menacent le portefeuille pour 55% des assureurs, la hausse des rendements représente l’opportunité d’investissement la plus intéressante, selon 68% des sondés. Les assureurs se positionnent donc sur la recherche de rendement obligataire, avec 30% d’entre eux qui prévoient d’augmenter leur risque de duration, alors qu’ils n’étaient que 2% lors de l’édition précédente.

Exception européenne

«L’inflation reste le point le plus prégnant pour les assureurs qui estiment qu’elle devrait se maintenir à moyen terme (entre 2 et 5 ans), précise Dominique Dorlipo, managing director France de Goldman Sachs Asset Management. Dans ce contexte, ils cherchent à tirer parti de la hausse des taux et considèrent les obligations comme la classe d’actifs offrant le plus d’opportunités pour générer des rendements plus élevés. Les assureurs font également preuve d’appétit pour le risque, la dette privée étant leur classe d’actifs privilégiée sur les marchés privés. Enfin, les assureurs européens se distinguent en termes d’ESG, qui reste un facteur clé dans leurs décisions d’investissement d’impact.»

Dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), les assureurs déclarent vouloir augmenter leur allocations aux obligations vertes ou à impact (52%), aux obligations «Investment Grade» européennes (44%) alors qu’elles ne faisaient même pas partie du top 5 de l’édition précédente du sondage, et à la dette privée d’entreprises (34%). Les assureurs américains privilégient pour leur part la dette privée d’entreprise à 38%, les titres adossés à des actifs (32%) et le private equity (30%).

Dans le cadre cette étude, 22 assureurs français ont été interrogés. 68 % d’entre eux considèrent l’inflation comme le risque macroéconomique le plus important pour leurs portefeuilles. Cependant, selon 86 % d’entre eux, les causes les plus probables d’une hausse structurelle de l’inflation sont les perturbations énergétiques ou la transition énergétique, ce qui diffère nettement de la réponse globale mettant en valeur la démondialisation. Dans cette optique, les assureurs français ont mis l’accent sur l’investissement avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et/ou l’impact, puisque 100 % des assureurs affirment que ces facteurs influencent leurs considérations en matière d’investissement.