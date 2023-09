Les actifs des fonds de pension néerlandais s’orientent de plus en plus vers des fonds étrangers

Le phénomène a débuté en 2021. Depuis cette date, les fonds de pension des Pays-Bas transfèrent de plus en plus de leurs actifs logés dans des fonds d’investissement néerlandais vers des fonds étrangers et notamment européens, note De Nederlandsche Bank (DNB), la banque centrale du royaume des Pays-Bas, dans une note d’analyse statistique.

La part des actifs alloués à des fonds néerlandais a chuté de 37% au début de 2021 à 26% à la fin du deuxième trimestre de 2023, selon DNB. Toutefois la tendance s’est un peu essoufflée au premier semestre 2023. La part combinée des actifs de fonds de pension détenus directement et indirectement dans des fonds étrangers a crû de 11% à 15% entre le début de 2020 et la fin du deuxième trimestre de 2023. L’augmentation est notable, souligne la banque centrale, étant donné l’érosion de la détention de parts de fonds néerlandais.

Direct et indirect

Le phénomène s’explique notamment par l’augmentation des cours des actions présentes dans les fonds étrangers plus rapide que celle des autres investissements sur la période entre mi-2020 et mi-2023. En conséquence, la valeur des participations dans des parts de fonds d’investissement étrangers a grimpé de 52 milliards d’euros nets dans l’intervalle. Autre facteur : les fonds de pension ont acquis 11 milliards d’euros de participations nettes dans des fonds étrangers sur la même période.

Le volume des actifs de pension investis de façon directe ou indirecte dans des fonds européens en dehors des Pays-Bas reste relativement modeste. Toutefois, leur part augmente rapidement : au deuxième trimestre de 2023, leur volume était 80% plus important qu’au début de 2020.