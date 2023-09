Les actifs des 300 plus grands fonds de pension ont diminué de 12,9% en 2022

Les 300 plus grands fonds de pension de la planète géraient collectivement 20.600 milliards de dollars à la fin de 2022. Bien qu’impressionnant, ce montant est en baisse de 12,9% sur un an, selon les données de l’étude Global Top 300 Pensions Funds du Thinking Ahead Institute. Il s’agit de la première baisse depuis 2018, selon le rapport, alors que l’année précédente, les actifs de ces grands fonds avaient progressé de 8,9%. La chute des volumes se trouve même plus marquée que celle enregistrée en 2008 (-12,6%).

En 2022, les fonds souverains et les fonds de pension du secteur public étaient 152 dans le top 300, soit 70,9% des actifs totaux. Les fonds de pension souverains pesaient 6.200 milliards de dollars d’actifs alors que les fonds souverains cumulaient 11.600 milliards de dollars. Ces deux types d’investisseurs institutionnels n’ont pas du tout connu la même croissance lors de l’année écoulée : les fonds souverains ont vu leurs actifs croître de 13,9% alors que ceux des fonds de pension souverains ont plongé de 10,6%.

Répartition géographique

En termes géographiques, l’Amérique du Nord concentre 45,6% des actifs des 300 plus grands fonds, l’Europe 24,1% (en baisse) et l’Asie Pacifique 26,4% (en hausse). Les Etats-Unis placent 146 fonds dans le top 300, représentant 39,3% des actifs totaux. En moyenne, le top 20 des fonds investissent environ 49% de leurs actifs en actions, 28,2% en obligations et 22,8% en actifs alternatifs et trésorerie.

L’Institut publie en effet dans cette étude la liste des 20 plus grands fonds du monde en fonction de leurs actifs sous gestion.

Le Government Pension Investment Fund (GPIF) japonais reste le plus grand fonds du monde avec près de 1.450 milliards de dollars d’actifs. Il se place en tête du classement depuis 2022. À l’autre bout, l’Employees’ Provident Fund indien est le seul nouvel entrant dans ce top en 2022.

