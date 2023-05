L’Erafp accueille son nouveau directeur général

Régis Pélissier prend la place de directeur de l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) pour une durée de quatre ans à compter du 15 mai 2023. Il remplace Laurent Galzy dont le mandat s’achève.

« Je suis très heureux de rejoindre l’Erafp, une ‘maison’ tellement singulière dans le paysage français des retraites et qui a su asseoir sa légitimité. À moi, avec tout ce que cela emporte de responsabilités, d’en consolider les acquis, au bénéfice des affiliés du régime », déclare-t-il. En tant que fonds de pension, l’Erafp assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique avec près de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris d’un 3e cycle en Finance, ancien élève de l’ENA (promotion Marc Bloch, 1997), Régis Pélissier débute sa carrière en tant qu’inspecteur général des Affaires sociales. En 2000, il devient conseiller technique de Martine Aubry et Elisabeth Guigou en charge des retraites et du secteur médico-social au ministère de l’Emploi et de la Solidarité, puis entre à la direction générale du Trésor en tant que chef du bureau Système financier international.

A partir de 2007, il rejoint la Caisse des dépôts dont il fut notamment secrétaire général adjoint. Il poursuit sa carrière dans le public à l’Inspection générale des Affaires sociales et devient directeur de cabinet de Laurent Pietraszewski au secrétariat d’État en charge des retraites et de la santé au travail et directeur adjoint du cabinet d’Elisabeth Borne au ministère du Travail de 2021 à 2022.