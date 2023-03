L’EPFP fait évoluer son comité d’investissement

L’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) vient d’accueillir un nouveau membre de son comité d’investissement. L’institution réalise des investissements immobiliers et gère des actifs financiers sur le marché obligataire pour le compte des fonds de prévoyance des personnels militaires. Par arrêté ministériel du 6 février 2023, publié au journal officiel du 10 février, Sébastien Doumeixa été nommé au comité d’investissement et d’audit de l’EPFP. Il occupe le poste d’adjoint au sous-directeur de la cinquième sous-direction de la direction du budget. A l’EPFP, ilreprésentera le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Les créations desfonds de prévoyance de l’aéronautique et de prévoyance militaire remontent respectivement à 1928 et 1959. Leur gestion était déléguée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’en 2006. Le Conseil d’Etat a, cette année-là, entériné la création d’un établissement public dédié. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) agit comme prestataire de l’EPFP, entre autres pour assurer la gestion des placements financiers qui est approuvé par un comité d’investissement de six membres. Ce comité se compose de six membres du conseil d’administration de l’EPFP et est actuellement présidé par Christophe Mauriet, directeur des affaires financières du ministère de la défense. Obligations Les règles d’investissement de l’EPFP sont inscrites dans le Code de la défense. L’EPFP ne peut ainsi acheter que des obligations garanties par des pays membres de l’UE et états membres de l’Espace économique européen «à l’exclusion de tout placement en parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières». L’EPFP ne peut investir ni en actions ni dans des obligations crédit et d’autres organismes publiques. Au 31 mars 2022, la valeur de marché du portefeuille obligataire de l’EPFP s’élevait à 509 millions d’euros auxquels s’ajoutaient 42 millions d’euros de trésorerie. En 2021, ses placements sur le marché financier lui avaient rapporté 10 millions d’euros.