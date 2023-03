Le suédois Alecta risque de perdre son investissement dans la banque SVB

Le choix d’une banque de niche peut se révéler hasardeux. Le fonds de pension suédois Alecta, 1.153 milliards de couronnes suédoises d’actifs sous gestion à la fin de 2022 (soit 101,5 milliards d’euros), voit son investissement dans la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB) se transformer en mauvaise affaire. Il était en effet le quatrième plus gros actionnaire de la «banque des start-up» à la fin de 2022 avec une participation valorisée 605 millions de dollars (567 millions d’euros), selon les données de Bloomberg dans la journée. Mais depuis, le régulateur financier californien a pris possession de la banque vendredi 10 mars pour «liquidité inadéquate et insolvabilité», selon un communiqué.

Le cours boursier de la SVB avait plongé brutalement de plus de 60% jeudi 9 mars 2023 à la suite de l’annonce de pertes substantielles lors de la vente d’une grande partie de son portefeuille obligataire initiée pour répondre à une demande de liquidité de son dépositaire. La banque avait donc lancé une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars pour solidifier sa position, sans succès.

«La participation représente moins de 1% de nos actifs et n’aura pas de conséquence sur nos ratios de solvabilité», a expliqué à Bloomberg un porte-parole du fonds de pension. Il précise que le fonds est devenu actionnaire en 2019 et a fait croître sa participation depuis.

Le fonds de pension avait en effet récemment décidé de cibler davantage les banques américaines de niche au détriment des banques traditionnelles, selon les déclarations de sa directrice de la gouvernance et de la durabilité dans la presse suédoise. Alecta a ainsi bâti des positions au capital des américaines SVB, First Republic Bank et Signature Bank et liquidé celle détenue depuis des dizaines d’années dans la banque suédoise Svenska Handelsbanken. Un virage que le fonds pourrait regretter.

