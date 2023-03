Le suédois Alecta lance une enquête interne après ses pertes sur les banques américaines

Alecta a peut-être fait de mauvais choix d’investissement. Le conseil d’administration du fonds de pension suédois a chargé son directeur général Magnus Billing de commencer immédiatement une enquête sur ses investissements dans des banques américaines en grandes difficultés. L’investigation devra mesurer si la stratégie d’investissement en cours, la politique de gestion du risque et celle d’attribution de mandats de gestion sont optimales.

Alecta avait choisi ces dernières années de diminuer son investissement dans des banques «traditionnelles» nordiques et d’investir davantage dans des banques régionales américaines de niche qui lui semblaient plus rentables dans un contexte de taux bas. Le fonds de pension est ainsi devenu un actionnaire significatif de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, passées sous le contrôle du superviseur bancaire, la Federal Deposit Insurance Corporation.

«Pour Alecta, cela signifie une perte d’environ 12 milliards de couronnes suédoises», précise le fonds sur son site internet, soit 1 milliard d’euros. Ce qui représente une perte sérieuse sur un choix d’investissement, ajoute le fonds, mais un faible impact sur les pensions car Alecta dispose de plus de 1.000 milliards de couronnes d’actifs sous gestion. De plus, le fonds est aussi actionnaire de First Republic Bank dont le cours a totalement dévissé et qui vient de bénéficier d’un sauvetage par un groupe d’établissements bancaires sous l’égide de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell. Il y avait investi 9,7 milliards de couronnes.

Des signaux d’alerte

Alecta souligne que jusqu’au 9 mars 2023, les analystes mondiaux s’accordaient pour recommander aux investisseurs de conserver leurs actions voire d’en acquérir davantage. Toutefois, le fonds suédois indique aussi avoir détecté en 2022 que l’augmentation des taux d’intérêt pouvait avoir des effets sur la liquidité de la Silicon Valley Bank. Il a donc entamé l’an passé avec d’autres investisseurs un dialogue avec la banque californienne pour lui demander si elle avait un prévu un plan pour traiter le sujet.

Cependant la banque a dû vendre des actifs à perte ce début mars, ce qui a causé un «bank run» lors duquel les déposants ont massivement opéré des retraits sur leurs compte. «Nous pensons que ce choix a été une erreur», écrit Alecta. Le fonds s’efforce depuis d’expliquer la situation à toutes ses parties prenantes pour regagner leur confiance.

