Le remboursement des fonds indiens liquidés de Franklin Templeton proche du dénouement

Le règlement ordonné des six fonds obligataires indiens de Franklin Templeton fermés en avril 2020 avance. Le gestionnaire SBI Mutual Fund, désigné par la Cour suprême d’Inde comme nouveau gérant des fonds bloqués, va effectuer un paiement de 393 millions de dollars (328 millions d’euros) aux porteurs de parts, a appris Citywire Asie. Celui-ci s’ajoute à une première tranche de 1,25 milliard transférée aux investisseurs bloqués dans cinq des six fonds. Avec l’enregistrement de 2,1 milliards de dollars de cash flows positifs, les valeurs liquidatives des fonds sont désormais supérieures aux niveaux atteints lors des blocages, a indiqué Sanjay Sapre, le président de Franklin Templeton Asset Management India. Celui-ci a également affirmé que la société californienne était déterminée à rester sur le marché indien.

Franklin Templeton avait engendré une importante panique financière en Inde en avril 2020, lorsqu’il avait gelé puis fermé six fonds obligataires représentant 250 milliards de roupies d’actifs, soit près de 3 milliards d’euros. Depuis, une enquête pour blanchiment d’argent contre Franklin Templeton et certains de ses dirigeants, dont le directeur des investissements de la filiale.