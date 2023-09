Le régulateur financier suédois se penche sur un investissement d’Alecta

Alecta a décidemment du souci à se faire avec ses investissements. Le fonds de pension suédois, qui a déjà essuyé de fortes pertes en 2023 avec ses paris risqués sur les banques régionales américaines, va subir une enquête du régulateur financier national pour l’un de ses investissements immobiliers.

Le fonds a en effet investi 50 milliards de couronnes suédoises (4,2 milliards d’euros) chez la foncière suédoise Heimstaden Bostad, ce qui fait de lui un de ses principaux actionnaires avec 38% du capital. Or la société a fait savoir la semaine passée qu’elle pourrait avoir besoin d’argent frais.

Finansinspektionen (FI), l’autorité de régulation financière, annonce ouvrir une investigation dans le cadre de son mandat de contrôle des règles d’investissement des fonds de pension. Cela recouvre la vérification du respect des réglementations sur la vigilance, la gouvernance et la gestion du risque.

Alecta veut rassurer ses membres

Alecta annonce sur son site qu’il va pleinement collaborer avec le régulateur lors de son enquête. Le fonds précise que l’investissement dans Heimstaden Bostad représente environ 4% de ses actifs sous gestion totalisant 1.210 milliards de couronnes.

«L’épargne retraite se constitue sur la durée et la valeur de notre investissement dans Heimstaden Bostad variera avec le temps, comme la valeur de nos autres investissements, relativise Alecta sur son site. En ce moment, Heimstaden Bostad, comme les autres groupes immobiliers, est juste affecté par la situation des taux d’intérêt et l’inflation.»

Le fonds se veut rassurant auprès de ses membres en rappelant que l’employeur des futurs pensionnés garantit un certain niveau de retraite fondé sur le salaire et le nombre d’années travaillées. Il assure également fournir un meilleur rendement que ses pairs.

Nouvelles têtes

Alecta avait entrepris une revue intensive de ses investissements après ses déboires avec les banques américaines. Il avait ainsi déjà passé une dépréciation au premier semestre sur son investissement dans Heimstaden Bostad et avait commandé un audit juridique pour vérifier si les règles d’investissement avaient été respectées.

En plus de la revue d’actifs, le fonds renouvelle petit à petit son équipe dirigeante et ses rôles clés en gestion d’actifs après des licenciements. Il vient ainsi d’annoncer le recrutement de Magnus Tell en tant que gérant actions en provenance du fonds public suédois AP3. Début août dernier, un nouveau responsable de la gestion d’actifs, Pablo Bernengo, a été annoncé, également en provenance d’AP3.