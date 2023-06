Le nombre de fonds et fondations a continué d’augmenter en France

La philanthropie et ses acteurs poursuivent leur développement en France. L’Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France publie la 6ème édition de l’enquête nationale «Les fondations et fonds de dotation en France», réalisée tous les quatre ans et qui décrit un secteur dynamique. En 2022, 5.388 fondations et fonds de dotation (FDD) étaient en activité soit une hausse de 35 % en 4 ans.

Le poids économique du secteur a également progressé, avec 40 milliards d’euros d’actifs ( + 37 % en 4 ans) et près de 15 milliards de dépenses, en croissance de 34 % en 4 ans.

Si le poids économique des fonds et fondations a continué de progresser en quatre ans, la concentration des actifs est restée très semblable à l’édition précédente : alors que la grande majorité des fonds et fondations ont des actifs inférieurs à un million d’euros, leurs actifs cumulés représentent à peine plus de 2 % du montant total. A l’inverse, les fonds et fondations détenant plus de 50 millions d’euros d’actifs cumulent 71 % du total des actifs. La concentration est donc toujours très forte. Dans la dernière édition de l’étude, les fonds et fondations disposant de plus de 100 millions d’euros d’actifs étaient 104, contre 78 dans l’édition précédente.

A lire aussi:

Si l’on considère la répartition des actifs et des dépenses selon les statuts juridiques, les fondations reconnues d’utilité publique portent la très grande partie du poids économique du secteur : 75 % des actifs et 86 % des dépenses. Viennent ensuite les fonds de dotation qui détiennent 11 % des actifs et réalisent 4 % des dépenses, puis les fondations abritées qui totalisent 8 % des actifs et 2 % des dépenses. Les fondations d’entreprise détiennent une modeste part des actifs, ce qui s’explique par le modèle de flux imposé par ce statut juridique.