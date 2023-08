Le GPIF gagne 9,5% au deuxième trimestre 2023

Le Government Pension Investment Fund (GPIF) japonais a présenté vendredi 4 août un gain exceptionnel de son portefeuille de près de 19.000 milliards de yens (121 milliards d’euros) pour le deuxième trimestre 2023, le premier de son exercice comptable. Cela correspond à un bond de 9,5% de ses encours, qui s’élèvent désormais à 219.000 milliards de yens. Cette performance n’arrive qu’une fois tous les neuf ans, selon le modèle d’analyse utilisé par le GPIF, a précisé son président Matasaka Miyazono.

Le GPIF renoue avec la croissance, après un exercice 2022 (clôt en mars 2023) plutôt terne, au cours duquel il n’avait gagné que 1,5%. Le plus grand fonds de pension du monde a profité cette fois-ci de la performance de son portefeuille actions, avec une progression de 14,4% de la poche japonaise et de 15,3% de celles d’actions internationales. Au trimestre précédent, elles n’avaient gagné que 5,54% et 1,84% respectivement. «Les marchés boursiers aux États-Unis et en Europe ont progressé grâce à une économie solide aux États-Unis et aux attentes d’une reprise de la demande de semi-conducteurs, qui avait été atone. Le marché boursier japonais a également fortement augmenté grâce aux attentes de réformes du marché et à l’afflux de fonds d’investisseurs étrangers», a déclaré Matasaka Miyazono.

Les obligations ont aussi retrouvé des couleurs, mais principalement sur les titres internationaux. Ceux-ci ont enregistré une performance de 8,08% d’avril à juin, contre -0,12% de janvier à mars. La poche d’obligations japonaises n’a gagné que 0,4%, contre -1,74% un trimestre plus tôt. Elle devrait prochainement profiter de l’évolution de la politique monétaire décidée la semaine dernière par la Banque du Japon.

A fin juin, le fonds disposait de 26,1% d’actions étrangères, de 25,1% d’actions japonaises, de 24,3% d’obligations internationales, et de 24,5% d’obligations japonaises.

