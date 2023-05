Le fonds souverain norvégien détient 4,5% d’UBS

Le fonds souverain norvégien, géré par Norges Bank Investment Management (NBIM), a régulièrement réduit son exposition dans Credit Suisse avant la débâcle boursière de mi-mars, constatant «les nombreux signaux d’alerte sur une longue période», affirme Nicolai Tangen, le directeur du fonds souverain dans un entretien au site finews.com. L’effondrement du familly office Archegos lié à Credit Suisse a notamment poussé le fonds souverain à réduire significativement ses positions, jusqu’à environ 1% en mars.

Par la suite, le projet de mariage entre UBS et Credit Suisse, poussé par le Conseil fédéral suisse, le 19 mars, a rassuré le fonds souverain qui s’est renforcé dès le lendemain au capital d’UBS à hauteur de 4,5%, fidèle à sa gestion tactique très rapide. «C’est un accord équilibré et positif qui n’aurait certainement pas pu voir le jour en temps normal. La stratégie d’UBS sera en partie limitée avec ce rachat, mais ce sera compensé dans le temps par l’intégration de Credit Suisse. En outre, nous avons confiance en la direction d’UBS pour réussir cette intégration», déclare Nicolai Tangen. Pour le fonds souverain, la décision des autorités suisses d’un mariage forcé a été la bonne, «en évitant une situation incontrôlable pour la place financière suisse et au-delà».

L’investisseur conserve toute sa confiance dans le pays, mais reste vigilant quant à la situation des banques dans le monde. Elle ne présente pas pour autant «le signe d’une crise systémique». Le fonds souverain norvégien détient 1,4% de la capitalisation mondiale et 2,6% en Europe sur les marchés cotés.

