Le fonds de pension USS a perdu plus de 15 milliards de livres sur son dernier exercice

Une forte volatilité. Voilà la cause de l’érosion des actifs du fonds de pension britannique Universities Superannuation Scheme (USS, le fonds de pension des universités) lors de son dernier exercice achevé à la fin de mars 2023. Le fonds a ainsi vu son portefeuille passer de 90,8 milliards de livres (106 milliards d’euros) à 75,5 milliards en un an, soit une perte de plus de 15 milliards de livre. USS gère deux régimes, l’un à prestation déterminée dont les actifs sont valorisés 73,1 milliards et un régime à cotisation définie de 2,4 milliards. Le premier sert à constituer des rentes et le second à se constituer un portefeuille d’investissement. Le plus important affiche un rendement annuel de -18% pour l’exercice terminé, mais USS met plus volontiers en avant son rendement annualisé sur cinq ans de 2,4% ou celui de 6,3% sur 10 ans.

Le plus gros fonds voit ses actifs répartis à 57,7% en actifs de croissance, à 28,8% en crédit et à 41,1% en actifs de couverture du passif, ce à quoi il faut retrancher un levier net de 27,6%. Le fonds a dû traverser la crise des LDI (liability driven investment, des actifs dont la duration correspond aux engagements du passif) qui a secoué les fonds de pension britanniques en septembre 2022, et estime s’en être bien sorti. Selon Simon Pilcher, directeur général de la filiale de gestion d’actifs d’USS, le fait d’avoir une équipe interne étoffée et expérimentée lui a permis de réagir rapidement lorsque le marché des bons du trésor britannique (Gilts) s’est effondré.

Effet hausse des taux

«Bien que notre stratégie d’investissement comporte des éléments de LDI, nous utilisons moins de levier que de nombreux régimes de pension et nos actifs sont davantage diversifiés (avec de nombreuses classes d’actifs à travers le monde)», estime Simon Pilcher dans le rapport annuel du fonds de pension. Il ajoute que la liquidité n’a pas posé de problème majeur et qu’USS a pu tirer parti de la baisse des prix des obligations britanniques pendant la crise. Il juge que les allocations aux devises étrangères et aux marchés privés ont été bénéfiques, à cause de la livre qui a tendance à baisser en temps de crise et des actifs privés qui offrent de la résilience et pour beaucoup des rendements indexés sur l’inflation.

Le rapport établit que la hausse des taux s’est aussi montrée bénéfique sur le ratio de financement du régime. Il présente en effet un excédent de financement d’environ 7 milliards de livres à la fin de l’exercice, ce qui correspond à un ratio de financement de 111%. C’est la première fois depuis 2008 qu’il est excédentaire.

