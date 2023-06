Le fonds de pension P+ choisit un directeur des investissements en interne

Le fonds de pension danois du monde universitaire, P+, (150 milliards de couronnes, soit 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion) nomme Jasper Riis en tant que directeur des investissements. Il succède à Kåre Hahn Michelsen qui va devenir directeur général du fonds le 1ᵉʳ octobre.

Le directeur des investissements nouvellement nommé occupait le poste de responsable des placements liquides depuis un peu plus de trois mois. « Le changement de rôle n'était pas prévu lorsque j’ai accepté mon poste actuel », déclare-t-il. Auparavant, il travaillait chez Danske Bank Asset Management, où il dirigeait une équipe de gestionnaires de portefeuille, et a précédemment servi chez Velliv, ATP et Deutsche Bank.

« Jasper compte de nombreuses années d’expérience dans le monde financier et des retraites. Il a travaillé sur toutes les classes d’actifs. Je suis convaincu qu’il comprend bien ce qu’il faut pour gérer un portefeuille et qu’il est bien préparé à diriger le service des placements. Les trois derniers mois ont montré que nous travaillons bien ensemble », déclare Kåre Hahn Michelsen, le futur directeur général.