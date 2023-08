Le fonds de pension AustralianSuper renforce ses équipes en Europe

Le fonds de pension australien AustralianSuper a procédé à plusieurs nominations au Royaume-Uni. Le groupe a ouvert son bureau outre-Manche il y a sept ans. Il rappelle que la moitié de ses 155 milliards de livres ( 180 milliards d’euros) gérés pour ses membres sont actuellement investis en dehors d’Australie dont 20 milliards au Royaume-Uni et en Europe. Les nominations annoncées doivent jouer «un rôle pivot» pour aider le fonds à développer et implanter son modèle d’investissement international et accroître ses capacités opérationnelles à l'étranger.

Le fonds compte faire croître à plus de 250 milliards de livres ses actifs gérés d’ici à cinq ans et déployer près de 70% de ses flux collectés dans les marchés internationaux.

Les nominations annoncées sont les suivantes:

Carl Astorri a été nommé Head of Investments, Europe;

John Normand est devenu Head of Investment Strategy

Sujay Shah est nommé Head of Internal Government Portfolios

Deborah Gilshan est nommée Head of ESG & Stewardship, Europe

William Manfield est nommé Head of Group Risk, International

Amanda Mitchell est nommée Head of Corporate Affairs, Europe