Le fonds de dotation du Louvre amortit la baisse des marchés en 2022

Le fonds de dotation du Louvre, investi en fonds externes, évite les dégâts en 2022. Il réalise une performance financière de -2,80% l’an dernier contre -12% pour la catégorie Morningstar des fonds diversifiés flexibles. Il a perdu près de 6 millions d’euros sur les marchés. La performance moyenne annualisée du fonds s’en retrouve grignotée à 5,26% contre 6% à fin 2021, mais reste supérieure à l’objectif de rendement de 5% fixé à l’origine. «Malgré le contexte très défavorable, nous avons réussià limiter la baisse et nous rebondissons bien en début d’année en effaçant la perte de 2022 grâce à une performance actuelle de +3% », déclare à Instit Invest, Philippe Gaboriau, directeur général du fonds de dotation. A fin 2022, les encours du fonds de dotation s’élèvent à 265,1 millions d’encours, entamés de 16,8 millions d’euros par les pertes financières et par d’importants versements du fonds au musée du Louvre (11,3 millions d’euros). Le fonds de dotation, au capital non consomptible, continue d’assurer des versements au musée grâce aux produits passés engrangés. «Nous pourrions aujourd’hui subir jusqu’à 27% de baisse sur le portefeuille avant d’avoir des problèmes de versements pour le musée», affirme Philippe Gaboriau. En 2023, les encours du fonds devraient repartir à la hausse avec le versement de 55 millions d’euros venant des Emirats Arabes Unis au titre du paiement de la licence du Louvre Abu Dhabi. Le non coté en progression En début d’année 2023, le fonds reste plutôt défensif sur les actions. «Les marchés sont trop optimistes. L’impact de la hausse des taux mettra du temps à se matérialiser sur l'économie. Le resserrement monétaire n’a pas encore produit tous ses effets sur l’économie. En Europe, l’inflation core reste très dynamique. Les banques centrales n’ont pas fini de remonter les taux», estime le directeur général, accompagné depuis le début de l’année par un jeune gérant, Adrien de Gironde. Dans le non coté, le fonds du Louvre continue de progresser. En 2022, il a souscrit à cinq nouveaux fonds : deux fonds CLO Equity l’un géré par Bain Capital et l’autre par Axa IM, un fonds mezzanine géré par Eurazeo et deux fonds LBO Mid Cap d’Andera Partners Midcap et de Waterland Private Equity. « En ce début d’année, nous travaillons sur un fonds de dette unitranche sur l’Asie, et nous regardons un fonds mezzanine sur les Etats-Unis», ajoute Philippe Gaboriau. A fin 2022, les fonds d’actions non cotées (private equity et infrastructures) et d’obligations non cotées (dette privée, CLO) représentent chacun environ 12% des encours à fin 2022. Le poids des actions cotées est resté faible tout au long de l’année 2022 autour de 35% sauf en début d’année (avant la guerre en Ukraine) et en fin d’année en raison de la décrue de l’inflation. La poche actions cotées et non cotées peut atteindre jusqu’à 85% du portefeuille total, selon les limites fixées.