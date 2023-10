Le DG délégué et secrétaire général de Covéa quitte le groupe

Sylvestre Frezal, directeur général délégué et secrétaire général de Covéa quitte le groupe, d’un commun accord. Sylvestre Frezal a remis sa démission de son mandat de directeur général délégué qu’il occupait depuis janvier 2023, selon un communiqué publié le 29 septembre au soir par Covéa. Il était précédemment directeur du cabinet de Thierry Derez entre 2020 et 2022. Il était entré dans le groupe en 2018 comme chargé de mission à la direction des finances.

« J’ai pour Sylvestre une rare estime. Au cours des dernières années, Sylvestre a énormément apporté au groupe, à sa solidité et à ses transformations stratégiques, nous lui en sommes profondément reconnaissants », déclare Thierry Derez, le directeur général dans le communiqué.

Pour Sylvestre Frezal, « ces années au sein de Covéa auront été parmi les plus stimulantes, les plus intenses et les plus enthousiasmantes qui soient. Je suis très vivement reconnaissant à Thierry d’avoir pu être à ses côtés, avec l’ensemble des équipes, pour contribuer à l’essor de ce magnifique groupe. Le temps est venu pour moi de me tourner vers de nouveaux défis. »