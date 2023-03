Le danois ATP a perdu l’équivalent de 7,6Md€ en 2022

2022 s’est achevée de façon inhabituelle pour le fonds de pension danois ATP. Il a publié un résultat pour l’exercice achevé fin 2022 de -56,8 milliards de couronnes danoises, soit environ 7,6 milliards d’euros de pertes. Celles-ci se sont essentiellement concentrées sur le début de l’année passée, qui s’est en revanche achevée sur des rendements positifs lors du quatrième trimestre. Sur les cinq dernières années, le fonds réalise en moyenne un résultat positif de 10 milliards de couronnes par an, soit un rendement moyen de 6%, ce qui explique que les pensions ne seront pas touchées. «ATP a été frappé par des pertes sur les actions et en particulier sur les obligations, qui représentent une grande partie du portefeuille d’investissements, et nous avons aussi généralement un niveau de risque élevé sur cette portion limitée des actifs d’ATP», analyse son directeur général Martin Præstegaard, dans un communiqué. Dans le détail, la pire contribution négative provient des obligations avec une perte de 60,6 milliards de couronnes, suivies par les actions pour -20,7 milliards. La détention d’instruments réactifs à l’inflation a permis une contribution positive de 11,8 milliards de couronnes. Toutefois, le directeur général reste persuadé que le fonds met en œuvre la bonne stratégie à long terme et que cette décevante année 2022 ne change pas son choix de la poursuivre car elle lui paraît la meilleure sur la durée pour ses membres.