Le coréen NPS va augmenter ses investissements à l’étranger

Le troisième plus grand fonds de pension du monde veut aller chercher de la performance. Comme chaque mois de mai, le ministère coréen des affaires sociales procède à la revue du National Pension Fund (NPS). Il a annoncé que le fonds allait continuer de graduellement augmenter son allocation cible aux investissements hors de Corée et aux actifs alternatifs.

Le fonds poussera ainsi son investissement en actions jusqu’à 55% de ses encours. La récente hausse de la proportion des actifs alternatifs est due à un effet dénominateur car la valeur des autres classes d’actifs a rapidement baissé l’an passé avec le resserrement monétaire mondial. L’allocation cible à cinq ans reste la même que celle prévue l’an passé par les instances d’administration du fonds.

D’ici la fin de 2024, le fonds prévoir d’allouer 33% de ses actifs à des actions étrangères et 14,2% à des actifs alternatifs, contre respectivement 30,3% et 13,8% en 2023. La proportion d’obligations étrangères restera stable à 8% et les investissements domestiques vont baisser.

«La décision sur les cibles reflète le besoin d’investir de façon active pendant la phase de croissance du fonds ainsi qu’un impact possible sur les marchés financiers», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le NPS disposait de 953.200 milliards de wons (674 milliards d’euros) sous gestion au 31 mars 2023. Avec le vieillissement de la population, ses caisses devraient être vides en 2055, et ses responsables cherchent d’ici là à stimuler son rendement grâce à des placements plus risqués.

