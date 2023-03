Le canadien Omers lance une transition à la direction des investissements

La passation sera progressive. Le fonds de pension canadien Omers annonce que son directeur des investissements Satish Rai prévoit de prendre sa retraite en 2024 et qu’il sera remplacé par Ralph Berg à compter du 1er avril 2023. Satish Rai assurera un rôle de conseil pendant la période de transition avant son départ. Satish Rai est entré chez Omers en 2015 en tant que directeur des investissements sur les marchés de capitaux, avant de devenir directeur des investissements en 2018. Il était précédemment directeur des investissements chez TD Asset Management, en charge de 250 milliards de dollars canadiens sous gestion (172 milliards d’euros au taux de conversion actuel). Ralph Berg est actuellement vice-président exécutif et directeur mondial des marchés de capitaux chez Omers, ce qui représente plus de la moitié des actifs nets du fonds de pension. Il a rejoint Omers en 2013 et a passé plus de huit ans au sein de la direction des infrastructures, dont six ans en tant que dirigeant mondial du département. Il a auparavant été directeur à la tête de la pratique Energie chez Credit Suisse où il conseillait des clients sur des fusions-acquisitions, des introductions en bourses et des transactions structurées. Il a aussi passé près de 12 ans chez Deutsche Bank dans l’équipe Energie à New-York et Londres. Omers, qui gère un régime de pension à prestations définies, disposait de 121 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 décembre 2021.