Le Canada va demander à ses fonds de pension de révéler leur exposition aux cryptoactifs

Les cryptoactifs peuvent menacer la santé financière des personnes, la sécurité nationale et la stabilité financière mondiale. Le gouvernement canadien, citant ces risques qui ont pris du relief après la faillite de la plateforme d’échange de cryptoactifs FTX et celle de la Signature Bank, a décidé de consacrer une partie de son budget 2023 au sujet.

«Afin d’aider à protéger les retraites des Canadiens, le Budget 2023 annonce que le gouvernement va exiger des fonds de pensions régulés au niveau fédéral de révéler leur exposition aux cryptoactifs au Bureau du surintendant des institutions financières», précise le document. Le gouvernement ajoute qu’il travaille avec les instances provinciales et territoriales sur la mise en place d’un reporting similaire par les plus grands fonds de pension qui leurs sont rattachés. Les plus grands fonds sont en effet régionaux, comme Ontario Teachers’, qui a enregistré une perte liée à FTX.

Le gouvernement fédéral a lancé des consultations ciblées sur les cryptoactifs dans le cadre d’une revue sur la digitalisation monétaire annoncée dans le Budget 2022. Il prévoit de poursuivre son travail sur ces actifs pour protéger les Canadiens et apportera davantage de détails lors de la mise à jour économique et fiscale à l’automne 2023.