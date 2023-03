Laurent Deborde devient directeur des investissements d’Aéma

Après quelques semaines de vacances, Laurent Deborde vient d’indiquer sur Linkedin qu’il avait rejoint la direction des investissements du groupe mutualiste Aéma (Aésio, Macif, Abeille Assurances, Ofi Invest). Laurent Deborde avait quitté la Caisse des Dépôts fin décembre après y avoir travaillé pendant plus de 20 ans. Il dirigeait depuis 2020 l’équipe de 35 gérants de la CDC, responsables du portefeuille actions et de la sélection de fonds. En quittant la CDC, Laurent Deborde a abandonné aussi ses diverses fonctions de représentant de la caisse, en particulier au sein de la Sicav «Emergence», des Sicav «Objectifs Climat», du Fonds «Nov Impact», et du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable). Joël Prohin, directeur du département gestion des placements, au sein de la direction des gestions d’actifs de la CDC, a pris la présidence du fonds Emergence, en remplacement de Laurent Deborde. Le total des actifs financiers du groupe Aéma atteignait près de 134 milliards d’euros en valeur de marché à fin juin 2022. Aéma poursuit notamment une ambition ISR commune à l’ensemble des actifs du groupe. Une politique d’investissement pétrole et gaz commune a été adoptée.Aéma s’appuie sur Ofi Invest, son nouveau pôle de gestion d’actifs qui réunit les activités d’Aviva Investors France, d’Aviva Investors Real Estate France, d’Aéma Reim et du groupe Ofi (195 milliards d’encours gérés à fin 2021).