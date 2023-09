L’Alberta voudrait se détacher du fonds de pension national canadien

Solidarité ou autonomie? La province canadienne de l’Alberta a publié un rapport qui mesure les éventuels bénéfices d’une sortie du fonds de pension national, le Régime de pensions du Canada (RPC, CPP en anglais). Réalisé par le cabinet de consultants indépendant LifeWorks, le rapport conclut qu’un fonds de pension autonome pour l’Alberta permettrait aux Albertains d’économiser des milliards chaque année, avec des taux de contribution plus bas, des prestations plus élevées et une meilleure sécurité des prestations pour les familles et les retraités, explique le gouvernement local sur son site internet.

Le gouvernement de la province demande à ses habitants de lire le rapport et de lui donner leur avis sur le projet de monter un fonds de pension indépendant. Une synthèse de leurs contributions sera établie, avant de mener éventuellement à un referendum.

Les auteurs du rapport avancent que l’Alberta devrait recevoir un transfert de 334 milliards de dollars canadiens (234 milliards d’euros) de CPP en 2027. «Il s’agit des contributions des Albertains moins ce qu’ils ont reçu depuis le lancement du CPP en 1966, plus un pro-rata des gains sur investissement», ajoute le gouvernement de la province. Le montant avancé représente donc une portion très significative des 575 milliards de dollars d’actifs gérés par CPP.

Bataille de chiffres

Le bureau des investissements de CPP a réagi dans la presse canadienne, en jugeant que l’estimation de la taille du transfert a été réalisée avec «une formule inventée».

«Une province qui ne compte que pour 16% des contributions totales ne peut légalement, de façon réaliste ou morale, être autorisée à réclamer plus de la moitié des actifs», a confié Michel Leduc, responsable des affaires publiques de CPP, au quotidien Globe and Mail. Pour lui, les actifs pouvant être transférés seraient plutôt de l’ordre de 100 milliards de dollars.

Pratiquement au moment de la sortie du rapport, CPP a publié un article sur son site internet intitulé «Pourquoi le RPC est-il l’un des meilleurs régimes au monde» afin de détailler ses mérites. Le débat est lancé, et il vaut plusieurs centaines de millions de dollars canadiens.