L’actionnaire d’Eurovita rachète les obligations émises par la compagnie italienne

Il s’agit de faire le ménage avant de fermer. L’actionnaire de l’assureur-vie italien Eurovita depuis 2017, le fonds de capital investissement Cinven, a racheté pour 160 millions d’euros de dettes émises par la compagnie. L’actionnaire serait également ouvert au soutien d’autres mesures pour éviter une liquidation chaotique de l’assureur en difficulté à cause de la hausse des taux, selon des sources citées par Reuters.

Cinven a signé ce mois-ci un accord avec le fonds souverain Singapourien GIC et deux autres investisseurs pour leur racheter 140 millions d’obligations Tier 2 d’Eurovita. Cinven a aussi lancé une offre pour racheter pour 20 millions d’euros d’obligations auprès d’autres investisseurs, dont des institutions financières italiennes, ce qui ne laisserait plus que pour 9 millions d’euros d’obligations à récupérer.

Sommé d’agir

La compagnie d’assurance a été placée sous administration temporaire par le superviseur des assurances italien plus tôt cette année, une première dans la péninsule. Le superviseur est intervenu lorsque la solvabilité de la compagnie s’est écroulée après que de trop nombreux clients ont retiré leur épargne en quête de placements plus rémunérateurs. Il a préconisé un apport d’argent frais de son actionnaire, lequel s’est un peu fait tirer l’oreille. Il a apporté 100 millions d’euros de capitaux en février dernier, ce qui ne suffisait pas à combler les besoins estimés à 400 millions d’euros. Cinven a proposé de remettre 100 nouveaux millions d’euros de capital mais le régulateur lui a demandé à la place de racheter la dette de la compagnie et de l’annuler pour permettre sa liquidation en tant que société solvable.

La justice italienne s’est penchée sur le dossier et mène une enquête sur d’éventuels problèmes comptables liés à la chute de la compagnie. Les efforts de Cinven pour éviter que la société soit insolvable, et donc doive céder des actifs pour payer ses créanciers, pourraient améliorer sa position dans cette enquête, selon les sources citées par Reuters. Le fonds de capital investissement avait en effet remonté un dividende de 100 millions d’euros de la compagnie en 2018, alors qu’elle portait déjà une dette LBO de 300 millions d’euros, ce qui l’avait affaiblie.

Afin de protéger les épargnants, un groupe de cinq assureurs a accepté de prendre en charge les polices des clients d’Eurovita, permettant la liquidation du reste de la compagnie sous l’égide des autorités italiennes. Assicurazioni Generali, PosteVita, Intesa Sanpaolo Vita, UnipolSAI ainsi que l’allemand Allianz vont devenir actionnaires d’une nouvelle compagnie baptisée Cronos Vita. Le débouclage du transfert pourrait intervenir avant la fin de 2023.

