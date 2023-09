La Société Forestière lance son premier fonds ouvert aux particuliers

La Société Forestière diversifie son offre. L’investisseur forestier, filiale de la Caisse des dépôts, met sur le marché un Groupement Forestier d’Investissement (GFI) faisant offre au public de ses titres, ouvert aux particuliers.

Le GFI baptisé Symbiose propose aux investisseurs de souscrire des parts d’un groupement forestier géré de manière responsable afin d’apporter une réponse aux défis, notamment climatiques, auxquels sont confrontées les forêts. Le fonds intègre trois objectifs environnementaux à sa stratégie d’investissement: la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité et la protection des sols. Il vise une contribution positive à l’environnement et une performance financière, tout en bénéficiant des avantages fiscaux attachés à l’investissement forestier.

«Ce nouveau fonds témoigne de la philosophie qui sous-tend l’ensemble des activités de la Société Forestière : contribuer à une économie plus durable et déployer une sylviculture plus engagée, qui valorise toutes les fonctions de la forêt», a déclaré Céline Scemama, directrice générale de la Société Forestière.

La Société Forestière a créé de plus de cent véhicules d’investissement forestier réservés aux professionnels depuis 1966. Elle gère 2 milliards d’euros d’actifs et a acheté ou vendu 120.000 hectares de forêts depuis 2005.

