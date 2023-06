La réforme des fonds de pension néerlandais a reçu son approbation finale

La retraite garantie, c’est fini aux Pays-Bas. Un des rares pays à encore utiliser massivement le système des prestations définies pour les salariés d’entreprises, c’est-à-dire une rente calculée en fonction du salaire et de la durée de cotisation, va passer au système des cotisations définies. Le Sénat vient d’approuver la réforme qui achève ainsi son circuit législatif, avec un an de retard sur le programme. L’ancien système, couplé avec la retraite de l’Etat, permettait jusqu’à présent aux Néerlandais de préserver en grande partie leurs revenus en partant à la retraite.

Les Pays-Bas sont le plus grand marché de pensions privées en Europe avec une taille de 1.450 milliards d’euros. Le pays s’est engagé dans cette réforme, car la baisse du niveau de couverture des régimes a suscité des débats sur la répartition de cette épargne collective entre les retraités qui souhaitaient une indexation sur l’inflation et les actifs l’inverse, de peur de voir fondre leur future retraite. Avec la réforme, environ 180 fonds de pension devront toutefois individualiser ces pots communs, même si les placements resteront faits de façon collective.

Epargne individualisée

Dans le futur système, les fonds de pension ne s’engageront plus sur un montant de rente et se contenteront d’investir les cotisations perçues pour les membres. Ils pourront investir différemment selon les classes d’âge, et prendront donc davantage de risque avec les contributions des plus éloignés de la retraite. Un changement est donc à prévoir dans les allocations des fonds.

Des mécanismes de solidarité seront mis en place pour atténuer les effets des années noires en termes d’investissement pour assurer le paiement des retraites quoi qu’il arrive. Les fonds devront réaliser la transition vers le nouveau régime avant 2028.

