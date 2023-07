La neutralité carbone des assureurs tente un redémarrage en version allégée

Ils ne sont plus que 12. Les assureurs de la Net Zero Insurance Alliance (NZIA), l’Alliance pour la neutralité carbone de l’assurance, devraient s’affranchir du délai de six mois leur restant pour publier leurs objectifs de décarbonation des portefeuilles de souscriptions, selon des sources citées par Reuters. L’opération a pour but de montrer que l’appartenance à la NZIA s’assortit d’exigences moindres.

L’Alliance a en effet déploré le départ de plus de la moitié de sa trentaine de membres, parmi lesquels Axa, Scor, Matmut, Lloyd’s ou encore Tokio Marine. Leur défection a été causée par une lettre signée de 23 Etats américains Républicains qui la menaçait de poursuites légales sur des points de concurrence. Selon eux, publier des objectifs de décarbonation coordonnés est illégal et entraîne une hausse des coûts d’assurance pour les consommateurs.

Le protocole publié par la NZIA en janvier 2023 prévoyait que les assureurs membres publient leurs cibles de décarbonation à la fin de juillet 2023 ou dans les six mois suivant leur entrée dans l’Alliance, puis diffusent un rapport chaque année pour mesurer les progrès. Plusieurs membres parmi lesquels le britannique Aviva, l’italien Generali et le coréen Shinhan Life souhaiteraient éviter de rendre publics leurs objectifs simultanément pour éviter d’être accusés d’entente.

Manque d’exigence

La perspective de report de la publication de ces engagements est perçue par les militants écologistes comme une façon de vider l’Alliance de sa substance. «La NZIA n’imposait que des exigences minimales à ses membres dès le début, rappelle Peter Bosshard, coordinateur de la campagne Insure our Future, à Reuters. La définition d’objectif est tout ce qui reste et, sans cela, la NZIA deviendra juste un autre groupe de parole de l’industrie.»

Il pointe également que la NZIA avait développé des exigences plus faibles que les autres coalitions, comme la Net Zero Asset Owner Alliance, qui regroupe les détenteurs d’actifs engagés pour la neutralité carbone de leurs placements, justement pour éviter les accusations antitrust. Par exemple, la NZIA ne demandait pas de restriction à la souscription dans le secteur des énergies fossiles.

Les discussions en cours portent également sur la transformation de la NZIA en un forum élargi dans lequel l’industrie de l’assurance échangerait sur des questions comme celles de bonnes pratiques dans l’élaboration de cibles de décarbonation. La position de l’Alliance envers des membres qui tarderaient à publier leurs objectifs n’est pas encore établie, et elle est même prête à accueillir à nouveau les déserteurs qui seraient rassurés par sa version «allégée».

