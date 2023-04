La MGEN, Maif et Bpifrance soutiennent une start-up santé

La MGEN, Maif Avenir, Bpifrance et Sofiouest apportent 12 millions d’euros pour la levée de fonds de la start-up lyonnaise Santé Académie. La MGEN a investi à travers son fonds à impact, Racine² (opéré par Serena et makesense), lancé en février 2022 avec 80 millions d’euros en poche. Il s’agit de son quatrième investissement.

Santé Académie propose de la formation médicale continue en s’appuyant sur le numérique, en apprentissage collaborative « avec les meilleurs experts de leurs sujets en France et en Europe ». Elle compte un catalogue de plus de 60 thématiques et a formé plus de 20 000 professionnels de santé.