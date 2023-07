La loi californienne de sortie des énergies fossiles des fonds de pension ne sera pas votée

Ce ne sera pas pour cette année. Le projet de loi de l’Etat de Californie promouvant le désinvestissement des fonds de pension locaux des énergies fossiles a été enterré. Déposé comme l’année précédente par la sénatrice Lena Gonzalez, le texte avait pourtant reçu l’approbation du Sénat avec sa proposition de contraindre les prestataires d’épargne retraite de l’Etat à se séparer de leurs 15 milliards de dollars d’actifs de sociétés exploitant des énergies fossiles. La sénatrice a déclaré qu’elle proposerait à nouveau le texte l’année prochaine.

Le projet de loi n’avait pas convaincu CalPERS, dont la directrice générale Marcie Frost avait précédemment jugé qu’il ne «ferait rien pour combattre les dangers du changement climatique». Le texte prévoyait que les fonds de pension des fonctionnaires (CalPERS) et celui des enseignants (CalSTRS) cèdent leurs actifs liés aux grandes entreprises gazières et pétrolières avant 2031 et cessent tout nouvel investissement dans le secteur d’ici 2024.

Un porte-parole de CalPERS a toutefois indiqué à Bloomberg : «nous nous consacrons à atteindre la neutralité carbone de notre portefeuille, ce qui remplira l’objectif porté par le projet de loi à travers l’engagement envers les entreprises, des investissements dans les énergies alternatives et la prise en compte des risques climatiques».

