La Floride se sépare de BlackRock considéré trop ESG

Encore un mandat de perdu. L’Etat de Floride va remplacer BlackRock en tant que gérant de 2 milliards de dollars de fonds en bons du Trésor dans le cadre d’un rejet des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cela intervient après que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, un potentiel candidat républicain à la présidence des Etats-Unis en 2024, a conduit une résolution pour que les fonds de pension de l’Etat cessent de prendre en compte des critères ESG dans leurs investissements. «La Floride n’a jamais signé pour que BlackRock utilise sa trésorerie pour son projet d’ingénierie sociale», a indiqué Jimmy Patronis, le directeur financier de l’Etat dans un communiqué. «Cela n’a rien à voir avec la maximisation des rendements et c’est l’inverse de ce pour quoi un gérant d’actifs est payé.» BlackRock gérait 1,43 milliard de dollars du portefeuille de duration longue de l’Etat, qui comprend des actifs tels que des obligations d’entreprises, des titres adossés à des actifs et des obligations municipales. Contrairement aux portefeuilles pour lesquels des mandats ont été confié à 12 gérants externes, BlackRock gérait exclusivement la trésorerie de 600 millions de dollars du Short Term Investment Fund (STIF), un véhicule que les gérants de la Trésorerie de Floride utilisent pour ajuster leur duration au quotidien. Ce fonds utilise tout les excédents de trésorerie d’un portefeuille enregistrés à la fin de la journée pour les investir à très court terme dans des supports très liquides. Le département des services financiers de Floride gère environ 60 milliards de dollars de recettes fiscales.