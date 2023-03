La direction d’EDF Gestion évolue

Philippe Mimran, directeur d’EDF Gestion (actifs cotés), a quitté le groupe après neuf années d’activité. Le groupe doit annoncer officiellement que Bernard Descreux qui était en charge du financement-trésorerie, reprend en plus la responsabilité d’EDF Gestion et du bilan financier. Philippe Mimran a rejoint ce mois-ci l’entreprise familiale Colam Entreprendre en tant que directeur des investissements. Cette dernière est une holding familiale (26 milliards de chiffre d’affaires), actionnaire principal de Sonepar qui distribue du matériel électrique aux entreprises (réseaux électriques, ventilation, énergies renouvelables, automation). Le groupe compte également une société de portefeuille dédiée à l’impact social et environnemental. «Colam Impact accompagne sur le long terme des entreprises en phase d’amorçage, mais aussi des entreprises plus avancées dans leur développement, grâce à un capital patient, réactif et responsable. Nous privilégions l’investissement en capital mais disposons également d’autres outils afin d’accompagner chaque société de manière souple et efficace», lit-on sur le site. Après avoir effectué une carrière au sein de sociétés de gestion (CPR AM, Axa IM, Française des Placements), Philippe Mimran est entré dans le département gestion d’actifs d’EDF en 2014. Dans un portrait réalisé par Instit Invest, Philippe Mimran expliquait alors que «son périmètre d’activitéconcernait le conseil pour l’épargne salariale, la gestion de la retraite pour les salariés français, et une partie des actifs servant au démantèlement des centrales nucléaires en France». EDF Gestion dispose d’un portefeuille de 37 milliards d’euros et EDF Invest gère plus de 8 milliards d’euros en non coté.