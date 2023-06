La déléguée générale de la Fondation Carasso passe la main

Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso depuis le 3 octobre 2011, quittera ses fonctions le 21 juillet 2023. « Après douze années passionnantes en tant que Déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, j’ai souhaité quitter mes fonctions pour m’investir dans des projets plus personnels où j’espère pouvoir transmettre ce que j’ai appris de la philanthropie et de l’intérêt général depuis plus de 35 ans (…) nous préparons du reste cette transition ensemble depuis deux mois », déclare-t-elle. La relève sera assurée par la nomination d’un délégué général pour la France et d’un délégué général pour l’Espagne, prenant leurs fonctions respectives dans la première quinzaine de septembre 2023.

Marie-Stéphane Maradeix a été directrice de la campagne de levée de fonds pour l’école Polytechnique de 2007 à 2011. Elle était auparavant directrice adjointe de la campagne de développement de l’ESSEC.

En 2022, la Fondation (512 millions d’actifs sous gestion) a investi 15,75 millions d’euros en France et en Espagne dans quatre fonds à impact (Sycomore Europe Eco Solutions, Suma Capital Climate Impact Fund, Esfin Gestion, Famae Impact) et près de 2 millions d’euros sont engagés depuis 202 dans le fonds FDNC-SFS, créé par la fondation et Quadia. La Fondation agit en faveur de l’alimentation durable et l’art citoyen. Le père de Daniel Carasso, Isaac, est le fondateur de Danone.

