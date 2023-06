La Cour des comptes revient enquêter à la Cipav

La gestion de la Cipav se retrouve à nouveau scrutée. La Cour des comptes aurait lancé le 17 avril dernier une enquête sur la Cipav, la principale caisse de retraite des libéraux, selon RMC qui a enquêté après le signalement d’une affiliée. Il s’agirait de la troisième fois en 10 ans que l’institution de la rue Cambon se penche sur la caisse de retraite. Le directeur général de la Cipav, François Clouet, s’est déclaré «heureux» de ce contrôle auprès de la radio, qui lui permettra «de démontrer que ce qui était mis en avant à l'époque est maintenant largement derrière nous».

L’objet exact de l’enquête n’est pas révélé, mais la Cipav a fait par ailleurs l’objet d’une perquisition des services de police en janvier 2023 dans ses locaux, comme l’avait révélé l’Agefi.

L’association Cipav Info, rassemblant des affiliés à la caisse de retraite, avait précédemment porté plainte contre elle, considérant que plusieurs infractions ont été commises concernant la gestion administrative et financière des retraites, à savoir concussion, usage de faux et faux en écriture, escroquerie immobilière et escroquerie informatique. Les réserves de la Cipav s’élevaient à 7,9 milliards d’euros à la fin de 2021, selon le dernier rapport d’activité disponible.