La Cour des comptes critique vivement l’Etablissement national des invalides de la marine

Un régime tenu à bout de bras par la solidarité nationale, des paramètres et conditions de fonctionnement obsolètes, une gestion entravée par de multiples contraintes... Les critiques sont nombreuses dans le récent rapport de la Cour des comptes sur l’établissement national des invalides de la marine (Enim), qui gère le régime spécial des branches maladie et vieillesse des marins.

«La situation de l’Énim et du régime spécial qu’il gère, en retraite et en maladie, est préoccupante», résument les auteurs du rapport qui couvre la période 2016-2021.

Des paramètres datant des années 1950

Ils pointent d’abord le caractère obsolète du régime, qui fonctionne selon une réglementation qui n’a quasiment pas été modifiée depuis la période de l’après deuxième guerre mondiale, alors même que l’organisation du secteur maritime, ses pratiques, le droit international applicable à la navigation, les caractéristiques des navires et de l’exercice des métiers maritimes ont considérablement évolué. Selon eux, un grand nombre des paramètres de ce régime (cotisations, rendement du régime de retraite, âges de départ, etc.), sont aujourd’hui éloignées du droit commun dans des proportions qui ne paraissent plus justifiables.

La Cour des comptes note par ailleurs que son financement procède essentiellement du budget de l’État pour les dépenses de retraite (997 millions d’euros en 2021) et de l’assurance-maladie pour celles du régime de prévoyance (420 millions). Elle ajoute que les défaillances de l’audit interne et du contrôle des risques au sein de l’Énim, soulignées par les missions d’inspection successives depuis le précédent rapport de la Cour sur cet établissement en 2006, se sont encore aggravées. Le document montre que les paramètres du régime spécial sont désuets et structurellement inadaptés à la gestion contemporaine des paies. Plusieurs dysfonctionnements ont fait que le commissaire aux comptes de l’Énim se trouve depuis 2021 dans l’impossibilité de certifier sans réserve les comptes de l’établissement.

«La perte de logique du système, ses coûts de gestion élevés et sa complexité, qui obère les capacités de contrôle des classements catégoriels des marins, justifient sa réforme dans les meilleurs délais», préconisent les sages de la rue Cambon.

Un parc immobilier à rationaliser

La Cour des comptes s’est aussi penchée sur les conditions de gestion et de cession des biens immobiliers, mais prévient qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi.

Le parc immobilier de l’Énim est composé de bureaux, d’hôtels et d’appartements dont l’établissement est soit propriétaire, soit occupant. Entre 2010 et 2022, la superficie globale de ces locaux a été réduite de 40 % et représente aujourd’hui 14.539 mètres carrés. Lors de la création de l’Énim en 2010, le patrimoine des hôtels des gens de mer a été transféré à l’établissement. L’obligation d’accueil des gens de mer ne relevant plus des missions de l’Énim, le conseil d’administration a décidé de céder ces biens.

En 2016, le patrimoine de l’Énim, hors parc de bureaux, était composé de quatre hôtels des gens de mer dont trois en pleine propriété, situés à Boulogne-sur-Mer, Concarneau et La Rochelle. Un hôtel situé au Havre était propriété de l’État, l’Énim en étant l’affectataire. L’établissement était également propriétaire de logements dans un immeuble situé à Boulogne-sur-Mer, et d’un foyer-logement à Saint-Quay-Portrieux. Entre 2016 et 2021 quatre biens ont été vendus. Ces cessions ont rapporté près de trois millions d’euros au total. Au 30 juin 2022, le parc d’hôtels se limite à deux biens, celui de La Rochelle, propriété de l’Énim, et celui du Havre dont l’établissement est affectataire. Le rapport souligne également que le parc de bureaux de l’Enim est géographiquement éclaté, surdimensionné et coûteux en frais de fonctionnement.

Le document s’achève sur une conclusion jugeant que «l’ampleur et la complexité du travail législatif et réglementaire à effectuer exige qu’une gestion de projet soit mise en place par les administrations de tutelle.» L’établissement a répondu qu’il estimait «souhaitable» de mettre en œuvre cette recommandation.