La correction sur les marchés a effacé 16,7% des actifs de pensions en 2022

Les détenteurs d’actifs devraient trouver la période à venir assez inconfortable. Après les turbulences de 2022, les auteurs d’une récente étude menée par WTW et le Thinking Ahead Institute mettent en garde contre un futur qui sera bien différent de la période précédente d’argent peu cher et de faible volatilité. «L’an passé, nous avons vécu dans une certaine mesure une crise multiple ou différents risques se sont combinés, amplifiés et ont conduit à une baisse significative des actifs, explique Marisa Hall, dirigeante du Thinking Ahead Institute. Nous estimons que ces risques systémiques vont croître à l’avenir et proviendront essentiellement de sources environnementales, sociétales et géopolitiques.» L’étude porte sur 22 pays qui sont les plus grands marchés pour les pensions. Elle fait ressortir un total d’actifs sous gestion de 47.900 milliards de dollars, ce qui représente 62% du produit intérieur brut de ces pays. Les sept plus grands marches pèsent 92% des actifs totaux, comme l’année précédente. Leur allocation type a évolué depuis 2002, la part affectée aux actions et aux obligations n’a cessé de décroître en faveur des autres actifs. Depuis 2002, l’allocation aux actions s’est contractée, passant de 50% à 42% des portefeuilles des fonds de pension. Les obligations ont pour leur part perdu 6% sur la période. Les autres classes d’actifs, qui regroupent l’immobilier et les investissements alternatifs, ont grimpé de 9 à 23% estimés à la fin de 2022. Enfin, dans le choix des titres, les fonds de pension ne cessent de s’internationaliser. Le poids des actions domestiques a chuté en passant en moyenne de 67,1% en 2002 à 37,7% en 2022, les fonds américains conservant la plus grande part d’actions nationales en portefeuille. Côté obligations, la part des titres nationaux a baissé en 20 ans mais reste en revanche élevée: en moyenne, la part d’obligations nationale représentait 85,3% en 2002 et s’est établie à 70,1% en 2022. Le patriotisme des pensions se loge donc dans l’obligataire…