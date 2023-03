La Commission européenne choisit ses nouveaux experts de la finance durable

La Commission européenne vient de nommer Helena Vines Fiestas, membre de la direction de l’Autorité des marchés financiers espagnols (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), en tant que nouvelle présidente de la plateforme européenne de la finance durable. Elle était rapporteur de l’ancien groupe d’experts de la finance durable. Les nouveaux membres de la plateforme doivent conseiller la Commission sur l’amélioration des cadres réglementaires liés à la finance durable afin de les rendre plus faciles à utiliser. Ils surveillent également les flux de capitaux des investissements durables. La plateforme comprend 28 membres, des experts dans le domaine de la finance durable venant de divers secteurs et pays, ainsi que sept agences européennes (dont l’Esma, l’EBA, l’EIOPA et la BEI). Elle inclut également 14 observateurs, dont neuf venant des institutions européennes et cinq du secteur privé. On retrouve notamment Elise Attal (PRI), Nadia Humphreys (Bloomberg), Jörg Ladwein (Allianz IM), Erwan Crehalet (Crédit Agricole CIB), Hélène Lanier (2DII), Clémence Humeau (Axa), Hélène Procoudine-Gorsky (CDP). Helena Vines Fiestas présidera cette plateforme pour les deux prochaines années. Elle sera chargée du développement et de la mise à jour de la taxonomie afin d’assurer la transition de l’économie réelle vers la neutralité carbone. Elle remplace Nathan Fabien, responsable de l’investissement durable et les relations signataires chez les PRI (Principes de l’Investissement Responsable), qui a occupé ce poste entre octobre 2020 et octobre 2022. Helena Vines Fiestas est également membre du groupe d’experts de haut-niveau des Nations unies sur les engagements de neutralité carbone. La plateforme aura la difficile tâche de terminer la taxonomie européenne, un système de classification des activités économiques durables qui souffre déjà d’oppositions. En septembre 2022, les ONG se sont retirées de cette plateforme, à la suite de l’inclusion du gaz et du nucléaire sur la liste des activités «vertes» sous la pression politique de certains États. Pour le moment, seuls deux objectifs sur six ont été complétés dans cette taxonomie. Les investisseurs doivent publier l’alignement de leurs investissements sur celle-ci, notamment pour des fonds catégorisé Article 9 sous le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).