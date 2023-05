La Chine envisage de transférer ses parts dans des gérants de créances douteuses à son fonds souverain

Le ministère des finances chinois envisage de transférer ses participations dans trois gérants de créances douteuses locaux – China Cinda Asset Management Co, China Great Wall Asset Management et China Orient Asset Management – à Central Huijin Investment, rapporte Bloomberg. Central Huijin Investment est une unité du fonds souverain chinois China Investment Corp.

Le gouvernement chinois avait établi ces trois firmes ainsi que Huarong Asset Management Co en 1999 pour s’occuper des créances douteuses des quatre plus grosses banques du pays. Ce transfert de parts serait le signe de la volonté de Pékin de séparer les rôles du gouvernement en tant que régulateur et actionnaire.