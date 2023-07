La CDC répond à la Cour des comptes sur son rôle dans la gestion de l’Ircantec

La gestion financière de l’Ircantec se trouve sous la loupe des auditeurs publics. La Cour des comptes vient de rendre public son rapport «Le rôle de la Caisse des dépôts dans la gestion de trois régimes de retraite d’agents publics» le 19 juillet 2023 qui se penche sur les mandats effectués par la Caisse des dépôts (CDC) pour les trois principaux régimes de retraite de la fonction publique : l’Ircantec (régime de retraite complémentaire pour les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques), la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) et l’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction publique). Le document complète l’analyse précédemment réalisée par l’Igas et Cgéfi en 2022 sur l’Ircantec et qui attirait notamment l’attention sur l’utilisation de couvertures de portefeuille inefficientes par l’Ircantec entre 2016 et 2022, mises en place avec le gérant Allianz GI et entraînant une perte de plus de 700 millions d’euros. Selon les calculs de la Caisse des dépôts cités dans le rapport, en l’absence de ces opérations de couverture, la valeur des réserves aurait été supérieure de 818,7 millions d’euros à la valeur constatée dans les comptes.

Entre le 18 mars (point bas) et la fin avril 2020, le portefeuille n’a progressé que de 2,18 %, avec une contribution négative du fonds GDR de - 7,79 %, contre un rebond constaté sur le parangonnage de l’allocation stratégique d’actifs (SAA - Strategic asset allocation) de 11,05 %. Source : Caisse des dépôts (direction des finances).

Le directeur général de la CDC, Eric Lombard, note dans sa réponse accompagnant le rapport que la Cour constate la performance de la gestion financière des services de la Caisse des Dépôts, mais porte un avis plus contrasté sur son rôle de conseil, s’agissant de la mise en place d’un outil de couverture des risques pendant la période sous revue. Il estime que les rôles sont partagés entre le Conseil d’administration de l’Ircantec et le service gestionnaire de la Caisse des Dépôts «dans la mise en place et le pilotage de cet outil et sa désactivation tardive par le Conseil». Il indique que la Caisse a proposé à deux reprises de le débrancher, en mars 2021 puis en mars 2022, avant d’obtenir gain de cause, et que ce retard de prise de décision révèle un «attachement» à cet outil même après les pertes enregistrées en 2020.

Horizon lointain

Les auteurs du rapport ont par ailleurs mis l’accent sur l’inadéquation du produit au profil long terme du régime : «la Caisse des dépôts, conseil de l’Ircantec, a encouragé l’usage d’un modèle trop sophistiqué, calé sur un horizon temporel d’un an seulement, alors même que l’Ircantec a un horizon de placement de très long terme ». Selon eux, le modèle était en outre par construction un «suiveur de tendance» et répondait avant tout aux exigences du secteur assurantiel. «Ce constat interroge sur la pertinence du conseil de la Caisse des dépôts au regard de l’ensemble des choix possibles, et sur les choix opérés par le conseil d’administration de l’Ircantec en l’absence d’échanges approfondis sur le sujet», poursuit le rapport.

Au sujet de l’horizon temporel, Eric Lombard approuve le passage énonçant que pour ce régime «les fluctuations de marché, même fortes, peuvent être supportées sans qu’il soit nécessaire de recourir à des instruments sophistiqués de couverture», et se réjouit que ses équipes en aient convaincu le Conseil d’administration de l’Ircantec dans le cadre de la nouvelle allocation d’actifs adoptée par cette instance en décembre 2022.

Nouveaux outils de contrôle

Pour améliorer la situation, la Cour des comptes recommande entre autres mesures de «rendre compte de manière davantage documentée des actions de maîtrise des risques notamment par la mise en place d’indicateurs de risque financier résiduel et, pour l’Ircantec, en développant les restitutions de contrôle interne». Sur ce point, la CDC annonce que le rapport de contrôle interne présenté au conseil d’administration de l’Ircantec en juin 2023 a été enrichi et revu dans son volet maîtrise des risques opérationnels et que des travaux sont en cours sur l’indicateur de risque financier résiduel.

Le nouvel indicateur s’ajoutera à ceux déjà en place et mis à jour chaque mois pour mesurer les risques financiers du portefeuille : la volatilité, le ratio de Sharpe, le ratio d’information et la tracking-error, au niveau du portefeuille global et de chaque fonds commun de placement. En vue d’accroître la lisibilité de ce dispositif auprès du conseil d’administration, la CDC ajoute que la valeur de ces indicateurs au 31 décembre est reprise dès cette année dans le rapport annuel de contrôle interne 2022. Par ailleurs, elle dit que des travaux sont d’ores et déjà engagés visant à développer des indicateurs de risque ex-ante sur le portefeuille sur la base de l’outil Factset et de ses algorithmes de risques. Des compléments aux indicateurs actuels seront proposés dans le courant de l’année 2023 à la commission de pilotage technique et financier.

Les sages de la rue Cambon prônent enfin de renforcer l’expertise des instances des régimes, par des formations adaptées et par le recours à une expertise extérieure. Une bonne idée pour s’approprier un tableau de bord financier qui risque de se densifier.