La Carac absorbe Ageas France

La Carac, acteur mutualiste de l’assurance vie et de l’épargne-retraite, a annoncé, lundi 25 septembre, avoir finalisé l’acquisition des activités françaises d’assurance-vie, d'épargne et de retraite du groupe belge Ageas après avoir obtenu l’approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l’Autorité de la concurrence.

Les activités vie et retraite d’Ageas France comprennent Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sicavonline.

Cette acquisition d’Ageas France revêt un caractère stratégique pour la Carac: l’ensemble donne naissance à un acteur de référence dans le domaine de l’épargne-retraite avec un encours combiné d’environ 13 milliards d’euros, souligne un communiqué. Le groupe devrait prochainement communiquer sur la nouvelle identité d’Ageas France.

