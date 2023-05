La Caisse des dépôts et l’Etat signent une convention pour la mission « Investir pour la France de 2030 »

Une convention entre la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et le gouvernement français a été publiée au journal officiel du samedi 13 mai. La convention détaille l’organisation et les moyens prévus pour permettre à la CDC de mettre en œuvre l’ensemble des actions qui lui sont confiées dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

Cette mission repose sur un plan de 54 milliards d’euros, censé rattraper le retard industriel français et investir dans les technologies innovantes mais aussi soutenir la transition écologique.

La CDC va gérer une partie des fonds des programmes de la mission. Elle aura pour responsabilité de mettre en œuvre des actions des programmes « Financement des investissements stratégiques » et « Financement structurel des écosystèmes d’innovation ».

Dans les faits, la CDC devra organiser et suivre les procédures de sélection des bénéficiaires ; contribuer au processus d'évaluation permettant à l’Etat de piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » et rendre compte de son action à l’Etat.

Une convention similaire a été signée entre l’Etat français et l’Agence de la transition écologique à Paris (Ademe).