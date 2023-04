La boite à outils vers la neutralité carbone des fonds de pension new-yorkais est aussi une arme politique

Dans la course à la décarbonation, ils entendent être beaux joueurs. Deux des fonds de pension de la ville de New-York annoncent le vote par leur conseil d’administration de leur feuille de route détaillée vers la neutralité carbone, que la ville s’est engagée à atteindre d’ici 2040. Nycers, le fonds de pension des employés municipaux et TRS, celui des enseignants, présentent et partagent leur plan qui s’appuie sur quatre stratégies : publications des émissions de gaz à effet de serre et des objectifs de réduction, engager le dialogue avec les entreprises en portefeuille et les gérants d’actifs sur l’alignement vers la neutralité carbone, investir dans des solutions climatiques et désinvestir pour réduire le risque.

Le plan se veut concret et pédagogique, avec pour chaque fonds un tableau de bord comprenant des cadrans sur de nombreux indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de la ville, de ses transports et de ses déchets par exemple. Côté portefeuille d’investissement, un compteur rouge affiche le montant de 3,8 milliards de dollars désinvestis des énergies fossiles et un autre, vert, montre que 5,6 milliards de dollars ont été investis dans des solutions climatiques à date, pour un objectif à terme de 36 milliards.

Un des cadrants du tableau de bord mis à disposition par le Contrôleur financier de la ville de New-York, montrant la trajectoire de réduction des émissions pour les deux fonds - (DR)

Affrontement politique

Pour faire évoluer ces indicateurs dans le sens d’un futur vivable, le Contrôleur financier de la ville, le Démocrate Brad Lander, veut servir d’exemple et entraîner toute l’industrie financière dans sa démarche :

«Ce plan très ambitieux est également un appel au partenariat avec d’autres fonds de pension, gérants d’actifs, entreprises financières et sociétés en portefeuille. La crise climatique ne peut se traiter efficacement en silos.»

Les fonds new-yorkais se présentent comme des modèles en réaction aux actions anti-investissement responsable lancées par des élus locaux républicains pour contraindre leurs fonds de pension à ne prendre en compte que l’aspect purement financier de leurs investissements.

«Si la cynique guerre de distraction politique menée par des Républicains sous l’impulsion de leurs donateurs des industries fossiles nous décourageait, nous sacrifierions notre opportunité de maximiser les rendements à long terme de nos investissements ainsi que des millions de vies et des milliers de milliards de dollars d’investissement mondial», juge Brad Lander.

Nycers disposait de 79 milliards de dollars d’actifs sous gestion en janvier 2023, et TRS 93 milliards. Les trois autres fonds de la ville, plus petits, n’ont en revanche pas encore publié leurs plans formalisés pour leur trajectoire net-zéro.

