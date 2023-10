Hydrogen Electric Hydrogen attire les fonds souverains

Les grands investisseurs marquent leur intérêt envers la technologie de l’hydrogène vert. Le fonds souverain d’Oman, Oman Investment Authority, l’investisseur étatique singapourien Temasek, ainsi que les fonds BP Ventures, Microsoft’s Climate Innovation Fund et United Airlines Sustainable Flight Fund font partie des nouveaux investisseurs de la start-up américaine Hydrogen Electric Hydrogen (EH2). Cette dernière prépare la production à grande échelle, au premier trimestre 2024, de catalyseurs puissants (100 mégawatts) permettant de fabriquer de l’hydrogène à partir d’électricité décarbonée.

L’entreprise a réalisé un nouveau tour de table de 380 millions de dollars en série C avec ces nouveaux entrants. Les investisseurs historiques Fortescue, Fifth Wall et Energy Impact Partners ont renouvelé leur soutien. EH2 a déjà levé 600 millions de dollars depuis sa création en 2020. Breakthrough Energy (Bill Gates), Amazon et Honeywell font partie de ses soutiens de taille.