Groupama accueille un nouveau directeur général délégué

Olivier Larcher a été nommé directeur général délégué de Groupama Assurances Mutuelles, lors de la séance du conseil d’administration du 20 juillet. Le président, François Schmitt, et le directeur général, Thierry Martel, ont approuvé la proposition. Il restera en parallèle directeur général de Groupama d’OC (Occitanie) jusqu’au 31 août prochain.

Groupama travaille sur sa nouvelle stratégie. « Olivier Larcher se voit confier la mission d’instruire, sur une base largement partagée, les propositions pour une nouvelle feuille de route ambitieuse en termes de développement et de satisfaction des sociétaires en vue d’une validation par le conseil d’administration d’ici la fin 2023 », indique le groupe.

Diplômé de l’INSEEC et de la Formation Supérieure des Managers Groupama, Olivier Larcher est entré dans le groupe en 1990 au sein de Groupama Sud. Il s’occupera des activités commerciales de la Drôme, puis du markteing, de la distribution, de la communication, des assurances, puis des entreprises et collectivités. En 2003, il dirige l’établissement d’Avignon. En 2009, il devient directeur général adjoint assurances de Groupama Sud. En 2010, il rejoint Groupama Seguros en Espagne comme directeur général Assurances puis, en 2012, il est nommé directeur général de Gan Prévoyance. En 2013, il devient directeur général de Groupama Grand Est et en 2019 de Groupama d’Oc.