Generali cède son fonds de pension allemand

Generali s’est allégé. L’assureur italien a conclu un accord sur la vente de Generali Deutschland Pensionskasse (GDPK) à Frankfurter Leben, selon un communiqué. Le fonds de pension GDPK, fondé en 2002, dispose d’environ 2,8 milliards d’euros de capital et de 150.000 polices. La transaction augmentera le ratio de solvabilité du groupe italien en Allemagne d’environ 10 points de pourcentage et le ratio de solvabilité du groupe de 1 point.

L’acquéreur, Frankfurter Leben, est une plateforme spécialisée dans la reprise de portefeuilles d’assurance vie d’autres assureurs et dans la poursuite de leur gestion. Il se compose de deux compagnies d’assurance-vie, Frankfurter Lebensversicherung AG, qui gère l’ancien portefeuille de la direction de Basler Leben AG pour l’Allemagne, et Frankfurt Münchener Lebensversicherung AG, anciennement Arag Lebensversicherungs-AG, ainsi que de deux fonds de pension, Pro bAV Pensionskasse AG et de Prudentia Pensionskasse AG.

Pour Generali, l’opération s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique qui vise à améliorer le profil et la rentabilité de l’activité Vie en poursuivant le processus d’optimisation des portefeuilles existants, réduire l’absorption de capital et améliorer le résultat d’exploitation. L’assureur revendique avoir été en 2019 «le premier acteur du secteur de l’assurance à lancer un processus de réduction de son exposition au risque dans le domaine de l'épargne, grâce à la vente historique de la participation majoritaire dans Generali Leben, qui a permis d’améliorer le rendement sur capital et d’atténuer l’exposition du groupe au risque de taux d’intérêt.»

La transaction devrait être finalisée d’ici 2023 et reste soumise à l’approbation de l’autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et des autorités locales compétentes en matière de concurrence.

