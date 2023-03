Eric Lombard et Emmanuel Faber entrent au conseil d’administration du Louvre

Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts et Emmanuel Faber, président de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) et ancien PDG de Danone, entrent au conseil d’administration du musée du Louvre. La décision a été prise par arrêté par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak le 15 février. Les nouveaux venus remplacent Louis-Antoine Prat et Frédéric Jousset dont les mandats arrivaient à échéance le 23 février 2023.

Le conseil d’administration de l’établissement public du musée du Louvre est constitué de 19 membres dont sept personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux.