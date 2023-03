Deux-tiers des investisseurs maintiennent leurs allocations dans le non coté

68% des investisseurs vont poursuivre leurs programmes de déploiement dans le non coté, conformément à ce qu’ils avaient défini, malgré le risque de récession, la hausse des taux qui réduit le levier et l’inflation. Mais pour la moitié d’entre eux, les «due diligences» feront partie des priorités de l’année, avec une attention accrue sur la qualité des transactions ou des univers d’investissements plus réduits, rapporte une enquête de State Street menée auprès de 480 investisseurs (investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs, gérants non cotés, assureurs, aux Etats-Unis, Amérique latine, Europe et Asie-Pacifique) entre septembre et novembre 2022. Le private equity reste la classe d’actifs la plus attractive. 63% des investisseurs la privilégieront dans les deux à trois prochaines années. L’immobilier et l’infrastructure profiteront de flux d’investissement pour 48% des investisseurs interrogés. La dette privée arrive en dernier avec 43% d’intentions d’investissement. La majorité des investisseurs attend davantage de données et de transparence. Ils considèrent notamment que les nouvelles conditions de marché n’ont pas encore eu d’effets de correction sur les valorisations. Les investisseurs réclament plus d’informations sur les risques en portefeuille, les effets de la volatilité, et des métriques ESG. «La pression s’accroit sur les investisseurs en non coté pour régler les problèmes d’inefficacités opérationnelles et les limites de gestion alors que les coûts d’emprunt élevés et le poids de la mise en conformité compriment les marges. Un contexte de marché volatil accroit également le besoin de gestion des risques », déclare Jesse Cole, responsable mondial des marchés privés chez State Street. Plus de la moitié des investisseurs reconnait dépenser des sommes considérables dans des reportings manuels et des systèmes dépassés. «Pour de nombreux investisseurs, les capacités de gestion et d’analyse des données constituent une source d’avantages concurrentiels. Des processus de gestion de la donnée très bien structurés permettent de maximiser les rendements», ajoute Jesse Cole.