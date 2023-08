Des instits britanniques écrivent au Premier ministre leurs craintes sur sa politique de neutralité carbone

Un gros nuage de smog obscurcit la politique climat outre-manche. Un groupe d’une trentaine de membres de UKSIF, l’association britannique de l’investissement et de la finance durable, représentant 1.500 milliards de livres d’actifs sous gestion, a écrit au Premier ministre Rishi Sunak pour lui faire part de ses craintes après de récentes annonces minant la clarté et la confiance envers la politique nationale pour la neutralité carbone. Parmi les signataires se trouvent les fonds de pension Aegon, Brunel, celui de British Telecom, LGPS Central Limited, People’s Partnership, Railpen, Scottish Widows ou USS (le fonds des universités) ainsi que des fondations et des gérants.

«Ce glissement brouille la visibilité réglementaire pour les investisseurs et menace la capacité du secteur financier à réaliser les investissements de grande ampleur nécessaires pour accélérer l’atteinte de la neutralité carbone et libérer de la croissance au Royaume-Uni», écrivent-ils dans une lettre ouverte (en anglais).

Les investisseurs citent notamment des reculades sur l’interdiction des véhicules à essence et diesel, l’interdiction des chaudières à gaz, la réforme du marché du carbone, des normes d’efficacité énergétique pour le parc immobilier privé ainsi que les projets de nouvelles licences d’exploitation d’hydrocarbures en Mer du Nord.

Ils demandent donc des certitudes sur ces points afin de pouvoir investir en conséquence et exhortent le premier ministre à placer le pays en pointe de la transition mondiale vers la neutralité carbone pour en retirer tous les bénéfices. Ils concluent leur missive par une proposition de rencontre pour évoquer ces sujets.