Des fonds de pension britanniques s’inquiètent du vote de leurs gérants aux AG des entreprises pétrolières et gazières

Un groupe de fonds de pension britanniques et d’autres investisseurs institutionnels sont inquiets de la façon dont les gérants d’actifs à qui ils ont confié des encours votent sur les problématiques climatiques aux assemblées générales des sociétés pétrolières et gazières européennes. C’est ce qu’indique Faith Ward, présidente du groupe UK Asset Owner Roundtable et également directrice des investissements responsables du fonds de pension britannique Brunel Pension Partnership, dans un message posté sur le réseau social Linkedin ce mercredi.

Les fonds de pension réclament une rencontre avec les plus grosses sociétés de gestion à l’issue de la saison des assemblées générales en cours. « L’objectif de cette rencontre sera d’examiner comment les intérêts de long-terme des propriétaires d’actifs ont été servis par leurs gestionnaires dans l’exercice de leurs fonctions de gestion et de vote par procuration au sein des principales sociétés pétrolières et gazières européennes », écrit Faith Ward.

Elle indique que plusieurs membres de UK Asset Owner Roundtable dont le Brunel Pension Partnership Limited, Scottish Widows et The Church of England Pension Board sont « préoccupés par le décalage perçu entre nos intérêts à long terme et la manière dont les gérants exercent le vote par procuration lors des assemblées générales annuelles des grandes compagnies pétrolières et gazières européennes ».

Les fonds de pension concernés s’inquiètent du fait que malgré les avertissements de diverses institutions sur les risques engendrés par un retard dans l’action contre le réchauffement climatique, les intérêts de court-terme passent avant leurs intérêts de long-terme.

A l’issue de la saison des AG, le groupe entend demander à un universitaire d’examiner la manière dont les principaux gestionnaires d’actifs ont « interprété » les intérêts de long-terme de leurs clients dans l’exercice de leurs fonctions de gestion. « Nous nous concentrerons en particulier sur la manière dont les gestionnaires ont voté lors des principales assemblées générales annuelles en Europe, qui nous permettront de mieux comprendre leur approche et nos besoins »