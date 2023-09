De grands investisseurs apportent 1,5 milliard d’euros au suédois H2 Green Steel

H2 Green Steel, l’entreprise suédoise qui prévoit de fabriquer la première aciérie décarbonée au monde grâce à l’hydrogène vert, a levé près de 1,5 milliard d’euros, début septembre. Le placement privé a été co-dirigé par la société d’investissement Hy24 (Ardian, FiveT Hydrogen), nouvel investisseur, aux côtés des investisseurs existants majeurs Altor, le fonds souverain de Singapour GIC et Just Climate. La transaction inclut également d’autres nouveaux investisseurs : le fonds de pension suédois Andra AP – fonden et l’autre investisseur souverain de Singapour, Temasek. Parmi les investisseurs qui continuent de soutenir H2 Green Steel, on retrouve AMF, Cristina Stenbeck, Hitachi Energy, IMAS Foundation, Kinnevik, Schaeffler, Vargas et FAM, qui appartient à Wallenberg.

« Le calibre des investisseurs qui nous soutiennent est impressionnant. Cette levée de 1,5 milliard d’euros constitue le plus important placement privé en Europe cette année. Le soutien des investisseurs nous prouve à la fois la solidité de notre offre commerciale et de la demande du marché pour l’acier vert », déclare Henrik Henriksson, PDG de H2 Green Steel. Depuis son lancement en 2021, H2 Green Steel a levé plus de 1,8 milliard d’euros de fonds propres en trois tours de financement. En ce qui concerne la dette, H2 Green Steel a annoncé en 2022 un financement structuré avec plus de 3,5 milliards d’euros de dette, et a renouvelé ses lettres d’engagement en juillet 2023.

Cette dernière levée de fonds doit permettre à H2 Green Steel de lancer ses opérations industrielles à la fin de l’année 2025. L’acier produit par cette nouvelle usine vise une réduction de 95 % des émissions de CO2 par rapport à l’acier produit avec la technologie traditionnelle des hauts fourneaux. Cela est rendu possible grâce au remplacement du charbon dans le procédé de production par de l’hydrogène vert, produit sur place avec le plus grand électrolyseur d’Europe, en utilisant de l’électricité provenant de sources renouvelables.